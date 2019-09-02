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Зидан прокомментировал потерю очков в матче с Вильярреалом

10:21 115 Читати українською
Зидан прокомментировал потерю очков в матче с Вильярреалом
Зинедин Зидан / Твиттер Реала

Главный тренер Реала поделился мнением о ничьей в матче третьего тура чемпионата Испании.

12’ Жерар Морено
75’ Мойзес Гомес
 
Гарет Бейл 45+1’
Гарет Бейл 86’
Гарет Бейл 90+3’
12’ Жерар Морено
45+1’ Гарет Бейл
75’ Мойзес Гомес
86’ Гарет Бейл
90+3’ Гарет Бейл

"Соперник провел две атаки и забил два гола. Подобное случается, и мы должны работать над этим. Лучше действовать в обороне, добавлять. Мы знаем, что можем придумывать в атаке. Положительный момент в том, как мы отреагировали, было важно не проиграть.

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В случае ошибки Рамоса, то в футболе бывают ошибки, но если взять за скобки стартовые 15 минут, когда нас не было на поле, мы провели хороший матч. Когда пропускаешь дважды, очень важно вернуться в игру. Но мы должны забивать больше.

Наш план состоял в том, чтобы сыграть именно так, мы знали, что у Вильярреала есть проблемы во время подач, поэтому мы хотели видеть впереди Йовича и Бензема. Наверное, мы не смогли забить голы, которые нам были нужны. Но мы можем использовать схему 4-4-2, поскольку у нас два очень хороших форварда", – приводит слова Зидана Goal.

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Напомним, Реал теряет очки во втором матче Примеры подряд. В предыдущем туре "сливочные" не смогли справиться с Вальядолидом.

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