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Зідан не збирається присвячувати всю свою кар'єру Реалу

14:44 - Читать на русском
Зідан не збирається присвячувати всю свою кар'єру Реалу
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан визнає, що не буде керувати мадридцями упродовж десятиліть.

"Я не знаю, чи довго буду тренувати Реал, нічого такого не планую в моїй голові.

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Я шукаю енергію в кожному дні. Згадую свої думки в часи ігрової кар'єри, мені тоді було майже 18 років. Я казав, що ніколи не буду тренером. Насправді, тепер я дуже втомився, ми всі побачимо, що буде далі. Але я не затримаюсь тут на 20 років, звичайно", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, французький фахівець виграв три Ліги чемпіонів поспіль в часи своєї першої каденції з Реалом (2014-2016). Зідан повернувся на тренерський місток "вершкових" у березні минулого року, його чинний контракт розрахований до літа 2022-го.

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Іспанія Зінедін Зінедін Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид
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