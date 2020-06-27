Зідан не збирається присвячувати всю свою кар'єру Реалу

Головний тренер Реала Зінедін Зідан визнає, що не буде керувати мадридцями упродовж десятиліть.

"Я не знаю, чи довго буду тренувати Реал, нічого такого не планую в моїй голові.

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Я шукаю енергію в кожному дні. Згадую свої думки в часи ігрової кар'єри, мені тоді було майже 18 років. Я казав, що ніколи не буду тренером. Насправді, тепер я дуже втомився, ми всі побачимо, що буде далі. Але я не затримаюсь тут на 20 років, звичайно", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, французький фахівець виграв три Ліги чемпіонів поспіль в часи своєї першої каденції з Реалом (2014-2016). Зідан повернувся на тренерський місток "вершкових" у березні минулого року, його чинний контракт розрахований до літа 2022-го.

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