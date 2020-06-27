Зидан не собирается посвящать всю свою карьеру Реала

Главный тренер Реала Зинедин Зидан признает, что не будет руководить мадридцами на протяжении десятилетий.

"Я не знаю, долго ли буду тренировать Реал, ничего такого не планирую в моей голове.

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Я ищу энергию в каждом дне. Вспоминаю свои мысли во время игровой карьеры, мне тогда было почти 18 лет. Я говорил, что никогда не буду тренером. На самом деле, теперь я очень устал, мы все увидим, что будет дальше. Но я не задержусь здесь на 20 лет, конечно", – цитирует Зидана AS.

Напомним, французский специалист выиграл три Лиги чемпионов подряд во времена своей первой каденции с Реалом (2014-2016). Зидан вернулся на тренерский мостик "сливочных" в марте прошлого года, его действующий контракт рассчитан до лета 2022-го.

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