toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Зидан не собирается посвящать всю свою карьеру Реала

14:48 - Читати українською
Зидан не собирается посвящать всю свою карьеру Реала
Зинедин Зидан / Reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан признает, что не будет руководить мадридцами на протяжении десятилетий.

"Я не знаю, долго ли буду тренировать Реал, ничего такого не планирую в моей голове.

Зидан: Рамос должен играть в Реале до пенсии

Я ищу энергию в каждом дне. Вспоминаю свои мысли во время игровой карьеры, мне тогда было почти 18 лет. Я говорил, что никогда не буду тренером. На самом деле, теперь я очень устал, мы все увидим, что будет дальше. Но я не задержусь здесь на 20 лет, конечно", – цитирует Зидана AS.

Напомним, французский специалист выиграл три Лиги чемпионов подряд во времена своей первой каденции с Реалом (2014-2016). Зидан вернулся на тренерский мостик "сливочных" в марте прошлого года, его действующий контракт рассчитан до лета 2022-го.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Калуш на грани исчезновения – игрокам предоставили статус свободных агентов
06:00
1664
Теги
Испания Зинедин Зинедин Зидан Реал Мадрид Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
36
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук