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ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

17:00 - Читать на русском
Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду
Паулу Фонсека та його Рома їдуть у Мілан / ФК Рома
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші протистояння вихідних у Європі. Перший матч Ман Сіті після втрати чемпіонства, (не)виліт Вердера та галісійський вояж Барселони – в нашому матеріалі.

Німеччина: Вердер від вильоту врятує лише диво

Вердер – Кельн

27 червня, 16:30. Бремен, Везерштадіон

Уніон Берлін – Фортуна

27 червня, 16:30. Берлін, стадіон ан дер Альтен Фьорстерай.

Бременський Вердер близький до провалу. "Музики" перебувають за крок від вильоту з Бундесліги, посідаючи передостаннє 17 місце в турнірній таблиці. Відставання від Фортуни складає 2 очки, але команда з Дюссельдорфа в заключному турі чемпіонату зіграє проти Уніона, який вже не має турнірних завдань, позаяк гарантував собі місце в еліті на наступний сезон.

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Ситуацію, в якій опинився 4-разовий чемпіон Німеччини, можна назвати патовою. По суті, "музик" влаштує лише перемога над Кельном та поразка Фортуни від Уніона в паралельному матчі, адже Вердер ще й має гіршу різницю голів, ніж у головного конкурента (на 4 м'ячі). Будь-який інший результат у одному з двох матчів відправить "музик" у Другу Бундеслігу, а Фортуна гратиме перехідні поєдинки.

Матч проти Кельна стане останнім у Бундеслізі для знаменитого форварда Вердера. 41-річний Клаудіо Пісарро завершить кар'єру після закінчення поточного сезону. Перуанець протягом багатьох років був лідером "музик", але їхня спільна епоха може завершитися трагічно. Безумовно, Пісарро зробить усе, щоб все ж залишити Вердер в елітному дивізіоні, але тут вже не все залежить від легендарного форварда. Одним словом, у суботу в Німеччині розіграють справжню драму, але щасливий кінець буде лише в одному місті – Бремені або Дюссельдорфі. 11 ркоів тому Вердер грав проти Шахтаря у фіналі Кубка УЄФА, а тепер може опинитися у Другій Бундеслізі.

Прогноз "Футбол 24": Вердер виграє, але вилетить

Сельта – Барселона

27 червня, 18:00. Віго, Балаїдос

Пряма трансляція на MEGOGO та телеканалі "Футбол 1".

Після втрати очок у поєдинку з Севільєю Барселона віддала Реалу лідерство в турнірній таблиці. При рівній кількості очок мадридці випереджають "синьо-гранатових" за додатковими показниками. Очного матчу проти Реала у Мессі та Ко вже не буде, тому Барсі більше не можна втрачати очки. Підопічних Кіке Сетьєна очікують 7 фіналів, а першим із них стане поєдинок проти Сельти.

У першому колі каталонці легко розбили галісійців (4:1), але в минулому сезоні Сельта вдома обіграла Барселону з рахунком 2:0. Поразка у Віго може стати фатальною для "кулес", адже Реал у 32-му турі гратиме проти Еспаньйола – головного аутсайдера Прімери, який впевнено йде на виліт. Якщо підопічні Зідана одного разу ще можуть десь оступитися, то розраховувати на дві осічки "бланкос" у шести матчах – надто нерозважливо.

Барселоні не допоможе дискваліфікований Серхіо Бускетс, а також травмовані Дембеле та де Йонг. Ймовірно, не зіграє і Артур, який, за чутками, якраз на цих вихідних завершить свій перехід у Ювентус. Чи бразилець все ж проведе свій (не)останній матч за "блаугранас"?

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Мілан – Рома

28 червня, 18:15. Мілан, Сан-Сіро

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Даний матч стане центральним у 28-му турі Серії А. Мілан та Рома мріють про місце в зоні Ліги чемпіонів, але справи обох команд залишають бажати кращого. Рома йде п'ятою з 6-очковим відставанням від Аталанти, а "россонері" посідають лише 8 місце, перебуваючи за межами єврокубкової зони. У випадку перемоги над столичною командою Мілан скоротить відставання від Роми до 6-ти пунктів та поховає сподівання "вовків" на топ-4.

У перших матчах після відновлення сезону обидві команди здобули різні за стилем перемоги. "Россонері" без особливих проблем розгромили Лечче, а от Рома лише наприкінці гри дотиснула Сампдорію завдяки розкішному дублю Едіна Джеко. 34-річний боснієць залишається головним бомбардиром "джалороссі", увійшовши в топ-5 снайперів в історії клубу. Безумовно, саме на Джеко Паулу Фонсека робитиме ставку і на Сан-Сіро, адже іншого бомбардира такого рівня у розпорядженні екс-керманича Шахтаря просто немає.

Головною втратою Стефано Піолі є Златан Ібрагімовіч, який продовжує відновлення від травми. У Роми лише одна проблема – Пау Лопес все ще заліковує пошкодження, але його без особливих труднощів підміняє ветеран Антоніо Міранте.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Удінезе – Аталанта

28 червня, 20:30. Удіне, Дачія-Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Аталанта, яка є головним претендентом на 4 позицію, гостюватиме в Удіне. Місцевий Удінезе бореться за збереження прописки в еліті, а от команда Руслана Маліновського може навіть обійти Інтер, якщо "нерадзуррі" так само втрачатимуть очки, як у попередньому поєдинку проти Сассуоло.

Бергамаски наразі демонструють найкращу форму в Італії та мають найкращу атаку чемпіонату. Аталанта – єдина команда, яка виграла всі 5 останніх матчів. Посеред тижня підопічні Гасперіні оформили яскравий камбек проти Лаціо, який претендує на Скудетто. Поступаючись 0:2, "богиня" зуміла забити тричі та вирвати важоиві 3 очки. Руслан Маліновський забив гол у ворота Лаціо та зрівняв рахунок – багато хто вважає, що це був найкращий матч українця з моменту переходу в Аталанту.

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Втім, проти Удінезе Маліновський навряд чи вийде у старті. Після дискваліфікації повернеться Пашаліч, подолав проблеми зі здоров'ям Ілічіч. З Лаціо Руслан вийшов в основі вперше з грудня, але тепер, вірогідно, знову розпочне зустріч в резерві. Проте Гасперіні точно дасть шанс лідеру збірної України, особливо після такого яскравого виступу.

Прогноз "Футбол 24: 1:3

Ньюкасл – Манчестер Сіті

28 червня, 20:30. Ньюкасл-на-Тайні, стадіон Сент-Джеймс Парк

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Манчестер Сіті офіційно позбувся статусу чемпіона Англії. Після поразки від Челсі команда Хосепа Гвардіоли втратила шанси наздогнати Ліверпуль, який вперше у своїй історії виграв Прем'єр-лігу. Тепер Зінченко та Ко зберігають шанси лише на 2 титули на додаток до вже здобутого Кубка ліги. Перший крок "містяни" можуть зробити вже у суботу – суперником у чвертьфіналі Кубка Англії стане Ньюкасл, який вже зовсім скоро може позмагатися з Сіті у фінансових можливостях після завершення продажу клубу арабським мільярдерам.

Хосеп Гвардіола практично напевне випустить найсильніший склад, адже після втрати чемпіонства вилетіти ще й з Кубка – неприпустимо для амбітних "містян". Можливо, свій шанс отримає і Зінченко. Українець не надто вдало провів поєдинок проти Челсі, але його конкурент зіграв ще гірше, ставши головним винуватцем першого пропущеного м'яча.

Особливе значення поєдинок має і для Стіва Брюса. Наставник Ньюкасла чудово розуміє, що нові власники прагнуть запросити іншого тренера, рівень якого відповідатиме амбіціям клубу. У випадку перемоги над Ман Сіті та виходу в півфінал Кубка Англії Брюс матиме бодай якийсь козир, адже наразі його ситуація виглядає приреченою.

Прогноз "Футбол 24": 0:2.

Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив навіть на фоні фіаско конкурента і вперше за 3 роки залишився без чемпіонства

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