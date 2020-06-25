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Зідан: Рамос повинен грати в Реалі до пенсії

12:28 - Читать на русском
Зідан: Рамос повинен грати в Реалі до пенсії
Рамос та Зідан / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан залишився вражений грою Серхіо Рамоса в матчі проти Мальорки (2:0).

19’ Жуніор Вінісіус
56’ Серхіо Рамос
 
19’ Жуніор Вінісіус
56’ Серхіо Рамос

"Ми повинні зберігати впевненість, яка є найважливішою річчю в футболі. Нам все ще не вистачає блиску, але ми не надто сильно відстаємо. В інших матчах у нас було більше моментів, але нічого страшного. Ми здобули три важливих пункти.

Гол Рамоса в стилі Бекхема у відеоогляді матчу Реал – Мальорка

Штрафні удари Рамоса чудові, він багато тренував їх. Він наш лідер, наш капітан, і завжди йде вперед. Серхіо вже місцевий, він тут багато років. Рамос повинен грати в Реалі до пенсії", – цитує Зідана Mаrca.

Нагадаємо, Рамос захищає кольори Реала з 2005 року. В поточному сезоні центрбек "вершкових" відзначився 8 голами в Ла Лізі, що є його особистим рекордом.

Реал впевнено переміг Мальорку і зрівнявся за очками з Барселоною, Алавес поступився Осасуні: Ла Ліга, 31 тур, середа

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зінедін Зідан Реал Мадрид - Мальорка Серхіо Серхіо Рамос
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