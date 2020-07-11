Зідан лаконічно прокоментував черговий пенальті у ворота суперника Реала

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями від поєдинку 35-го туру Ла Ліги проти Алавеса (2:0).

"Зараз ми дійсно пропускаємо небагато. Але не пропускати взагалі – неможливо. Потрібно продовжувати в тому ж дусі, хорошу форму набрав Куртуа. Команда дуже мало пропускає. Сьогодні я не помітив, що команді не вистачає свіжості, в атаці ми діяли рухомо.

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Бензема? В кінці першого тайму він отримав удар, у нього трохи запаморочилося в голові, але з ним все в порядку. Що стосується трьох пенальті в трьох матчах, то якщо арбітр ставить пенальті, то значить, це пенальті. Це була гарна ігрова дія у виконанні Менді, ось і все. Найголовніше – забивати, і неважливо яким способом.

Ми боремося за перемогу в чемпіонаті, до кінця сезону залишається три гри, і ми не знаємо, як все складеться. Зараз нам потрібно трохи відпочити, хоча перемоги – це і є найкращий відпочинок", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал впевнено обіграв Алавес (2:0) та зробив ще один крок до чемпіонства – мадридці мають перевагу в 4 очки над Барселоною за три тури до завершення Ла Ліги.

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