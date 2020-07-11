Реал у рідних стінах переміг Алавес і відірвався від Барселони – VAR "подарував" Мадриду всі голи

У завершальному матчі 35-го туру Ла Ліги мадридський Реал без особливих проблем, але і не без допомоги арбітрів, здолав Алавес.

Реал після перемоги Барселони над Еспаньйолом випереджав каталонців всього на одне очко, тож у поєдинку зі слабеньким нині Алавесом потрібно було відновлювати комфортний гандикап. Щоправда, Зінедін Зідан не міг розраховувати на кількох основних виконавців – зокрема, на травмованого Марсело та дискваліфікованих Карвахаля з Рамосом. Їхні місця у старті зайняли Менді, Васкес і Мілітао відповідно.

Баски здорово почали зустріч, вже на 3-й хвилині створивши гольовий момент – це Хоселу замкнув подачу з лівого флангу ударом головою метрів з шести, поціливши у поперечину. Після цього пішло добивання, але м'яч налінії воріт зупинив Варан. Реал відповів низкою атак без логічного завершення, але і цього було достатньо. Вже на 11-й хвилині Наварро зніс Менді прямо на лінії штрафного (вона, згідно правил, є його частиною), а суддя Хесус Хіль Мансано призначив пенальті – третій поспіль у трьох останніх матчах Реала. Бензема впевнено його реалізував.

Мадридці тут же побігли добивати Алавес. Вже на 14-й хвилині Родріго вривався у штрафний на дриблінгу й втратив м'яч, а Кроос пробив на техніку з відскоку – м'яч впав на зовнішній бік сітки воріт! Ще за чотири хвилини Менді обігрався у стіночку з Бензема й увірвався на лівий край штрафного, після чого прострілив на Асенсіо – Камараса у спробі вибити передачу зрізав її у власні ворота, але голкіпер Хіменес парирував! Атака завершилась пострілом Модріча метрів з 20-ти над воротами. Після цього ще й Наварро попросив заміну через пошкодження. Замість нього вийшов Агіррегарібія.

Гості могли відігратися на 26-й хвилині після зміщення Берка на лінію карного майданчика й пострілу під праву стійку – Куртуа парирував. В цьому ж моменті позаду Берка зіткнулися екс-карпатівець Лукас Перес і рефері Хесус Хіль Мансано. Йому довго надавали допомогу, але він, зрештою, тайм дограв.

Останні 10 хвилин основного часу та п'ять компенсованих хвилин великою кількістю цікавих епізодів не потішили. Можна згадати лише класний прорив Берка повз Родріго та Мілітао з пасом під удар Хоселу на 35-й хвилині – втім, нападник метрів з 10-ти не влучив у ворота. Дальній удар Хоселу на 37-й також був неточним. Реал міг отримати другий пенальті на 42-й хвилині після того, як Родріго обігрався у стіночку з Васкесом і був заблокований Агіррегабірією, але арбітр проігнорував падіння бразильця. На перерву команди пішли за мінімальної переваги мадридців.

На другий тайм суддя Хесус Хіль Мансано вже вийшов у статусі глядача, а замість нього бігав у полі резервний арбітр Родрігес Карпальйо. Реал же з перших хвилин затиснув Алавес на його половині, провів кілька атак і, зрештою, забив другий гол на 50-й хвилині: Родріго виконав розрізний пас на Бензема, а Карім вийшов разом Асенсіо на голкіпера – в завершенні епізоду Карім покотив під точний удар Марко. Втім, взяття воріт зарахували лише після перегляду відеоповтору, на якому було помітно, що Бензема не потрапив у офсайд.

Алавес після пропущеного голу "поплив", ледь не пропустивши на 58-й, 59-й та 64-й хвилинах після пострілів Бензема, Родріго та Васкеса з мінімальних дистанцій – двічі Хіменес рятував, в одному епізоді м'яч зрізався з ноги нападника. Гості огризнулися потужним ударом Хоселу з лівого краю штрафного, однак Куртуа парирував. На 68-й голом міг відзначитись Модріч, але його постріл метрів з 22-х пішов прямо в руки Хіменесу. Після цього пішли численні заміни, які з'їли кілька хвилин і збили темп.

В останні 20 хвилин моментів було обмаль, хоча Зідан кинув у бій ще й Іско з Азаром. Реал міг забити на 75-й хвилині внаслідок помилки опорника та удару Родріго з правого краю штрафного метрів з п'яти – Хіменес врятував Алавес. На 85-й відзначитись дальнім пострілом під дальню стійку міг Іско, але і тут голкіпер зіграв блискуче. Баски огризнулися ударом Родрігеса на 89-й метрів з 15-ти, але Куртуа впорався з ним. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реала.

Таким чином, Реал набрав 80 очок і знову відірвався від Барселони на чотири залікових бали. Алавес, маючи в активі 35 пунктів, тримається на сімнадцятій позиції в трьох очках від зони вильоту.