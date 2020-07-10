Реал встановив курйозне досягнення в матчі Ла Ліги – такого не було майже 15 років

Мадридський Реал повторив досягнення майже 15-річної давнини в рамках 35-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

Гол Каріма Бензема з пенальті став третім реалізованим 11-метровим ударом поспіль для мадридського Реала, інформує Opta.

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Попередні два удари з позначки реалізував Серхіо Рамос, який своїми голами двічі приніс перемогу "вершковим". Цікаво, що подібне досягнення вже підкорювалось Реалу в 2006 році.

Нагадаємо, що королівський клуб очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи 77 очок в активі до початку матчу з Алавесом.

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