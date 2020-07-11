Зидан лаконично прокомментировал очередной пенальти в ворота соперника Реала

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями от поединка 35-го тура Ла Лиги против Алавеса (2:0).

"Сейчас мы действительно пропускаем немного. Но не пропускать вообще – невозможно. Нужно продолжать в том же духе, хорошую форму набрал Куртуа. Команда очень мало пропускает. Сегодня я не заметил, что команде не хватает свежести, в атаке мы действовали подвижно.

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Бензема? В конце первого тайма он получил удар, у него немного закружилась голова, но с ним все в порядке. Что касается трех пенальти в трех матчах, то если арбитр ставит пенальти, то значит, это пенальти. Это была хорошая игровая действие в исполнении Менди, вот и все. Самое главное – забивать, и неважно каким способом.

Мы боремся за победу в чемпионате, до конца сезона остается три игры, и мы не знаем, как все сложится. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, хотя победы – это и есть лучший отдых", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Реал уверенно обыграл Алавес (2:0) и сделал еще один шаг к чемпионству – мадридцы имеют преимущество в 4 очка над Барселоной за три тура до завершения Ла Лиги.

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