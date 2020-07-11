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Реал – Алавес – 2:0 – відео голів та огляд матчу

09:20 - Читать на русском
Реал – Алавес – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Реал – Алавес – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 35-го туру Ла Ліги Реал впевнено обіграв Алавес. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Алавес на Футбол 24.

12’ Карім Бензема
50’ Марко Асенсіо
 
12’ Карім Бензема
50’ Марко Асенсіо

Алавес міг відкрити рахунок в матчі вже на 3 хвилині, проте Хоселу влучив у поперечку, а Лукас Перес пробив у Варана. Реал же досить швидко вийшов вперед у звичній для себе манері в останніх матчах – реалізувавши пенальті (відзначився Бензема). У другому таймі Карім також долучився до голу, викотивши на порожні ворота Асенсіо.

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Таким чином, Реал набрав 80 очок та зберіг відрив від Барселони у 4 пункти, Алавес з 35 заліковими балами залишився поблизу зони вильоту.

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Реал переміг Алавес: чемпіонська гра "вершкових" у стилі Кличка, рекорд Куртуа, симпатичний футбол Родріго та ветеранів
04:00
1989
Теги
Реал Мадрид - Алавес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Алавес Алавес Відеоновини
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