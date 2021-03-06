Півзахисник Гарет Бейл досі не знає, де розпочне наступний сезон. Раніше Жозе Моурінью заявляв, що не горить бажанням викуповувати валлійця, а тепер у ньому розчарувався і наставник Реала.

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан не зацікавлений у поверненні Гарета Бейла, повідомляє видання Defensa Central.

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Півзахисник "вершкових", який на правах оренди захищає кольори Тоттенхема, лише зараз відчув впевненість у лондонському клубі – 31-річний гравець забив 5 голів в останніх 5-ти матчах. Однак, незалежно від того, як валієць закінчить сезон у команді Моурінью, французький фахівець категорично проти повернення Гарета, вважаючи, що його присутність може негативно вплинути на атмосферу у роздягальні команди.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бейл провів в АПЛ 10 поєдинків, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі. Для порівняння, за весь минулий сезон Гарет зіграв за Реал всього у 16 матчах Ла Ліги, а кінцівку першості практично повністю провів на лаві запасних або поза заявкою. Його контракт з "вершковими" розрахований до 30 червня 2022 року.

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