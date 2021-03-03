Гарет Бейл не збирається робити Реалу жодних послаблень у останній рік контракту.

Валлієць вимагатиме збереження зарплати до літа 2022 року, повідомляє The Mirror.

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Поточний сезон Бейл проводить у оренді за Тоттенхем. "Шпори" з Реалом ділять астрономічну зарплатню вінгера у розмірі 600 тисяч фунтів на тиждень. Питання викупу опальної зірки залишається відкритим, однак сам Гарет жертвувати своїми інтересами не буде. Він розраховує зберегти рівень заробітків, незалежно від місця продовження кар'єри.

Додамо, що наразі Бейл провів за Тоттенхем 20 матчів, відзначився 8 голами та 3 асистами.

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