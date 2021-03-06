Полузащитник Гарет Бейл пока не знает, где начнет следующий сезон. Ранее Жозе Моуринью заявил, что не горит желанием выкупать валлийца, а теперь в нем разочаровался и наставник Реала.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении Гарета Бейла, сообщает издание Defensa Central.

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Полузащитник "сливочных", который на правах аренды защищает цвета Тоттенхэма, только сейчас почувствовал уверенность в лондонском клубе – 31-летний игрок забил 5 голов в последних 5-ти матчах. Однако, независимо от того, как валлиец закончит сезон в команде Моуринью, французский специалист категорически против возвращения Гарета, считая, что его присутствие может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке команды.

Напомним, в текущем сезоне Бейл провел в АПЛ 10 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Для сравнения, за весь прошлый сезон Гарет сыграл за Реал всего в 16 матчах Ла Лиги, а концовку первенства практически полностью провел на скамейке запасных или вне заявки. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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