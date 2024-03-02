Знаменитий футболіст і тренер Зінедін Зідан не поспішає повертатися до роботи попри тривалу паузу в кар'єрі.

За словами данця Томаса Гравесена, який свого часу грав із Зіданом у Реалі, 51-річний француз погодиться лише на три варіанти продовження кар'єри.

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"Зідан казав мені, що є тільки три пропозиції, які він хотів би прийняти. Це Марсель, Реал Мадрид і збірна Франції. Це було два роки тому в Мадриді", – цитує Томаса Гравесена Eurosport.

Нагадаємо, останнім клубом у кар'єрі Зідана-тренера був Реал, який він покинув ще влітку 2021 року. Останнім часом чемпіона світу-1998 сватали у Манчестер Юнайтед і мюнхенську Баварію, яка вже анонсувала відхід Томаса Тухеля по завершенні сезону 2023/24.

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