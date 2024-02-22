Баварія оголосила про звільнення Тухеля в кінці сезону та розпочала пошуки нового тренера. Пріоритетним кандидатом є Хабі Алонсо, але в боротьбі за баска доведеться витримати конкуренцію з Ліверпулем.

Баварія в пошуках тренера: розмови про Зідана, конкуренція з Ліверпулем і несподіваний план, щоб пережити катастрофу

Альтернативними варіантами виступають Зінедін Зідан, Себастьян Хьонесс і Унаї Емері, повідомляє Kicker. Баварію не лякає, що француз не знає німецької мови, а Емері вразив керівництво успіхами з Севільєю, Вільяреалом і Астон Віллою.

Племінник Улі Хьонесса, який здійснив прорив зі Штутгартом, стоїть найнижче в списку бажань, адже у Мюнхені не впевнені, що він готовий до такого великого виклику. Також були дискусії стосовно Гансі Фліка.

Баварія все ж зробить все можливе, що запросити Хабі Алонсо. Баск має домовленість Байєром, що його відпустять в один з колишніх клубів. Карл-Хайнц Румменігге роками зберігав хороші відносити з Алонсо, додає Bild.