Нахабний фол Кріштіану Роналду у чемпіонаті Саудівської Аравії сколихнув футбольний світ. Але хіба це порушення у порівнянні з Феліпе Мело чи Вінні Джонсом?

Із появою системи VAR стає все важче здійснити непомітний акт насильства над опонентом. Але є й такі персонажі, що не соромляться використовувати брудні прийоми відкрито, на очах арбітра і публіки на трибунах.

Зараз ці хлопці не користуються попитом як у футболі, так і у хокеї – звідки і мігрувало поняття "тафгай" на смарагдові поля. "Футбол 24" пригадав найвідоміших футбольних тафгаїв останніх років.

"Бог дав футболістам ноги, щоб я по них бив". Круті та брутальні правила життя Вінні Джонса