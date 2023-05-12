Удар у спину від Пепе, божевільний Гравесен та інші тафгаї на футбольних полях
18:40 - Читать на русском
Нахабний фол Кріштіану Роналду у чемпіонаті Саудівської Аравії сколихнув футбольний світ. Але хіба це порушення у порівнянні з Феліпе Мело чи Вінні Джонсом?
Із появою системи VAR стає все важче здійснити непомітний акт насильства над опонентом. Але є й такі персонажі, що не соромляться використовувати брудні прийоми відкрито, на очах арбітра і публіки на трибунах.
Зараз ці хлопці не користуються попитом як у футболі, так і у хокеї – звідки і мігрувало поняття "тафгай" на смарагдові поля. "Футбол 24" пригадав найвідоміших футбольних тафгаїв останніх років.
"Бог дав футболістам ноги, щоб я по них бив". Круті та брутальні правила життя Вінні Джонса
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