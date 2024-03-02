Знаменитый футболист и тренер Зинедин Зидан не спешит возвращаться к работе несмотря на длительную паузу в карьере.

По словам датчанина Томаса Гравесена, который в свое время играл с Зиданом в Реале, 51-летний француз согласится только на три варианта продолжения карьеры.

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"Зидан говорил мне, что есть только три предложения, которые он хотел бы принять. Это Марсель, Реал Мадрид и сборная Франции. Это было два года назад в Мадриде", – цитирует Томаса Гравесена Eurosport.

Напомним, последним клубом в карьере Зидана-тренера был Реал, который он покинул еще летом 2021 года. В последнее время чемпиона мира-1998 сватали в Манчестер Юнайтед и мюнхенскую Баварию, которая уже анонсировала уход Томаса Тухеля по завершении сезона 2023/24.

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