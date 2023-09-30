Француз був лідером оборони "канонірів" упродовж значної частини сезону, але отримав серйозну травму в березні. Фінальні 11 турів АПЛ Арсенал проводив без Саліба – всього 18 очок, різниця голів 26-18. Відставання від Ман Сіті склало 5 пунктів.

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"Торік я мав хороший сезон. На жаль, я отримав травму на фінальному спринті. Це новий сезон з новими амбіціями, і я сподіваюся, що ми зможемо досягти ще більшого. Гадаю, зі мною Арсенал міг стати чемпіоном ще минулоріч, але травми – це частина футболу", – заявив Саліба в інтерв'ю Telefoot.

Додамо, що зараз Арсенал йде на п'ятій сходинці АПЛ, відстаючи від Ман Сіті на 4 очки після 6 турів.

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