У новому епізоді подкасту наші журналісти проаналізували виступи власних команд у 6-му турі АПЛ. Ньюкасл шокував усіх своєю нищівною перемогою над Шеффілд Юнайтед (8:0), що дозволило "сорокам" зрівнятись за кількістю гравців, які забивали у цьому сезоні, з Жироною – по 10.

Челсі знову невдало виступив, цього разу програвши Астон Віллі. Мудрик знову гарно себе проявив, віддавши чудову розрізну передачу на Ніколя Джексона, але той примудрився не переграти воротаря. Ба більше – нападник Челсі отримав уже п'яту жовту картку та пропустить наступну гру. Про виступи інших гравців, вибір на новий тур та можливі призи для першої трійки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".