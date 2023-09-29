Лондонці в сьомому турі зіграють на виїзді проти Борнмута. Перед грою кілька гравців Арсенала потрапили до лазарету через пошкодження.

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Як повідомляє Mirror, Деклан Райс, Габріель Мартінеллі, Леандро Троссар і Букайо Сака пропустили всі тренування цього тижня через травми. На прес-конференції Артета підтвердив, що Вільям Саліба та Фабіо Вієйра також мають проблеми зі здоров'ям. Наставник "канонірів" оцінить стан цих двох гравців найближчим часом.

Нагадаємо, що матч проти Борнмута, за який виступає українець Ілля Забарний, запланований на суботу, 30 вересня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

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