Француз был лидером обороны "канониров" на протяжении значительной части сезона, но получил серьезную травму в марте. Финальные 11 туров АПЛ Арсенал проводил без Салиба – всего 18 очков, разница голов 26-18. Отставание от Ман Сити составило 5 пунктов.

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"В прошлом году у меня был хороший сезон. К сожалению, я получил травму на финальном спринте. Это новый сезон с новыми амбициями, и я надеюсь, что мы сможем достичь еще большего. Думаю, со мной Арсенал мог стать чемпионом еще в прошлом году, но травмы – это часть футбола", – заявил Салиба в интервью Telefoot.

Добавим, что сейчас Арсенал идет на пятой строчке АПЛ, отставая от Ман Сити на 4 очка после 6 туров.

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