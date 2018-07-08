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Віда: Відео "Слава Україні" – не політика, а жарт для моїх друзів

10:30 1382 Читать на русском
Віда: Відео "Слава Україні" – не політика, а жарт для моїх друзів
Домагой Віда (зліва) / фото: твіттер збірної Хорватії

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда прокоментував відеоролик, у якому екс-гравець Динамо підтримав Україну після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

За словами Віди, він не хотів нікого образити, гукаючи фразу "Слава Україні" після поєдинку проти збірної Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

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"Я з повагою ставлюся до російського народу. Це був просто жарт для моїх друзів з України. Футбол – поза політикою. Я не мав на увазі нічого поганого", – цитує Віду Championat.

Нагадаємо, Хорватія перемогла Росію в серії післяматчевих пенальті та у півфіналі поміряється силами з Англією. Матч відбудеться 11 липня.

До слова, Віда виступав у київському Динамо з 2013 року. На початку 2018 року хорват перебрався в турецький Бешикташ.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія Україна Україна
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