Віда: Відео "Слава Україні" – не політика, а жарт для моїх друзів

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда прокоментував відеоролик, у якому екс-гравець Динамо підтримав Україну після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

За словами Віди, він не хотів нікого образити, гукаючи фразу "Слава Україні" після поєдинку проти збірної Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

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"Я з повагою ставлюся до російського народу. Це був просто жарт для моїх друзів з України. Футбол – поза політикою. Я не мав на увазі нічого поганого", – цитує Віду Championat.

Нагадаємо, Хорватія перемогла Росію в серії післяматчевих пенальті та у півфіналі поміряється силами з Англією. Матч відбудеться 11 липня.

До слова, Віда виступав у київському Динамо з 2013 року. На початку 2018 року хорват перебрався в турецький Бешикташ.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу