Журналист Bild: Россия ежедневно убивает украинцев и принимает ЧМ, а Вида может быть наказан за слова "Слава Украине"

Журналист Bild Юлиан Репке довольно резко отреагировал на информацию о возможном наказании Домагоя Виды. Напомним, хорват рискует получить дисквалификацию за лозунг "Слава Украине" после поединка 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

Напомним, после поединка 1/4 финала чемпионата мира-2018 экс-защитник Динамо Домагой Вида поддержал Украину в видеоролике словами "Слава Украине". Позже сам Вида заявил, что эта запись – не политика, а привет для его киевских друзей.

ЧМ-2018: Вида может быть дисквалифицирован ФИФА за скандирование "Слава Украине!", – СМИ

Журналист Bild Юлиан Репке довольно резко прокомментировал информацию о возможной дисквалификации Виды.

"Автократический режим, который украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает каждый день, может принимать чемпионат мира по футболу.

Но игрок чемпионата мира, который говорит "Слава Украине", сталкивается с дисквалификацией за это. ФИФА, вы отвратительны", – написал Репке в своем Твиттере.

Напомним, Хорватия победила Россию в 1/4 финала ЧМ-2018 и в полуфинале сыграет с Англией.