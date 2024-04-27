У Парижі хотіли б переманити зірку Барселони Ламіна Ямала. Йому лише 16, але він вже став лідером команди й забиває важливі голи навіть на рівні Ліги чемпіонів.

ПСЖ знайшов заміну Мбаппе в 16-річному таланті Барселони

За інформацією Mundo Deportivo, ПСЖ готовий запропонувати за викуп цього гравця 200 мільйонів євро. Посередником між клубами працює Жорже Мендеш. Впливовий агент вже повідомив французам відповідь Барселони – каталонці навіть не будуть розглядати можливість продажу Ямала.

Нагадаємо, в історії взаємин між клубами вже є трансфер за подібну суму. Щоправда, ситуація з Неймаром була трішки іншою. В контракті бразильця була клаусулу, яку просто вдалося активувати. Після того Барса прописує відступні для своїх гравців на рівні мільярда.