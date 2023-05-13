Повернення Жуніора Мораєса у Бразилію поки складається не найкращим чином.

Корінтіанс офіційно оголосив, що 36-річний ветеран буде тренуватися окремо від команди.

Екс-зірка збірної України залишився без команди

Рік тому Мораєс приєднався до бразильського гранда на правах вільного агента. Втім, результативність колишнього нападника збірної України сильно просіла – всього один гол у 21 матчі. Вочевидь, все йде до розірвання контракту і пошуку нового клубу, якщо у досвідченого гравця ще залишиться мотивація.

Нагадаємо, Мораєс 10 років виступав за українські команди – Металург Д, Динамо і Шахтар. Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол.

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