Екс-півзахисник збірної України Марлос покинув Атлетіко Паранаенсе, повідомляє Transfermarkt.

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Контракт 34-річного футболіста був чинний до кінця 2022 року і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Наразі невідомо, чи шукатиме гравець нову команду, чи може вирішить повісити бутси на цвях. Раніше чутки пов'язували Марлоса з Аль-Насром та Кхорфакканом, які виступають у чемпіонаті ОАЕ і є конкурентами Аль-Айна Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, Марлос майже 10 років провів в УПЛ, виступаючи за Металіст, а потім за Шахтар. За збірну України зіграв 26 матчів і забив 1 гол.

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