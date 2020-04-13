Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано

Нері Кастільйо ще досі входить у список топ-10 найдорожчих трансферів Шахтаря. Скандальний мексиканець і близько не відбив цих грошей, а ще й досі звинувачує у всьому свій український період.

У нас звикли критикувати київське Динамо за трансферні провали, особливо це стосується латиноамериканських футболістів. Однак навіть Ігор Суркіс не помилявся на таку величезну суму за один раз. Всяких промахів ми бачили в чемпіонаті України, але цей був найяскравішим. Кастільйо обійшовся Шахтарю у 15 мільйонів євро (за даними Трансфермаркт), або майже 20, як стверджувало багато інших джерел. Відіграв не більше 20 матчів, забив 2 голи, віддав ще 2 асисти. Непогано так – по мільйону євро за гру. Для порівняння, Вілліан, Фред і Тайсон коштували менше, але і користі на полі, і грошей за трансфери чи трофеї принесли значно більше. Так вдалося відбити по 5 мільйонів на орендах у Ман Сіті та Дніпро, але імідж клубу зазнав втрат, а сам гравець вже не один рік розповідає, як йому погано було в Україні.

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Рінат Ахметов, мабуть, усвідомив своє бажання придбати Нері за будь-яку ціну саме після тих пам'ятних матчів Ліги чемпіонів. Олімпіакос, за який тоді виступав великий бразилець Рівалдо, двічі зіграв внічию з Шахтарем. Кастільйо забив "гірникам" 2 голи, а при третьому ефектно віддав результативний пас, тричі знищивши Тимощука і Хюбшмана на дриблінгу. Фактично відібрав надії зачепитися за плей-офф ЛЧ 2006/07. Виглядав просто монстром, робив із захисниками українського клубу все, що тільки заманеться. Звісно, що таке даремно не минає. Донецький клуб для початку запропонував 8 мільйонів євро.

Утім, Олімпіакос набивав своєму лідерові ціну, відмовившись продавати його до Копа Амеріка. На тому турнірі Кастільйо забив переможний супергол Бразилії, який більше би пасував гравцю суперника. Залишив він свій автограф і у воротах Еквадору (група) та Парагваю в 1/4 фіналу, вилетівши лише після погрому від Мессі (20-річний Лео відзначився разок). Тільки Робінью (6 голів) та Рікельме (5) забили більше на тому турнірі. Стало остаточно зрозуміло – треба продавати (а кому й купувати). Представники Валенсії, Севільї та Манчестер Сіті вишикувалися в чергу, казав тоді Аркадій Запорожану, але відомий молдовський агент запевняв, що сам гравець буцімто хотів тільки у Шахтар, передаючи слова футболіста, що інші згадані команди мали не так багато шансів грати в Лізі чемпіонів щороку.

Нері отримав райські умови. Мексиканець успадкував двоповерховий будинок після Маріки, якого продали в Штутгарт. Там він, зокрема, міг грати на газоні у футбол 5 на 5. А коли відвідав базу Шахтаря і дізнався, що неподілік розташоване озеро, "зійшов з розуму". Зі слів Запорожану, Кастільйо в захваті розповідав, що після кожної гри ходитиме на риболовлю... зі своєю дружиною. Він настільки фанат рибацької справи, що після завершення кар'єри відкрив свій магазинчик з тематичним крамом. Грецькі журналісти писали, що в його грі завжди було більше таланту та інстинкту, ніж розуму. Підтвердженням цієї тези стали брутальні конфлікти із Срною та Лукареллі прямо на футбольному полі, вирок Луческу через менш ніж рік, що "ми помилилися з цим трансфером"...

У тому, що це був неабиякий талант, навіть такий гранд як Манчестер Юнайтед пересвідчився дуже швидко. Ще в епоху сера Алекса Фергюсона "червоні дияволи" обійшли Ювентус і Челсі в гонитві за Нері, але перехід зірвала напрочуд строга англійська бюрократія – не дали дозволу на роботу. Тож юнак перебрався до Греції, де спочатку їв один суп 3 тижні, бо не знав мови, а потім знайшов усе – дружину, любов до фанатів, смачний контракт і перспективи стати топом. Кастільйо зізнається, що по-справжньому любив тільки Олімпіакос. Воно й не дивно. У жодному іншому клубі мексиканець не забивав хоча б 10 голів, а тут цілих 47 плюс чимала торба асистів.

"Я багато помилявся! Моєю найбільшою помилкою став відхід з Олімпіакоса. Президент Шахтаря поклав переді мною аркуш білого паперу і сказав вписати туди будь-яку суму, яку тільки забажаю. Таким було їхнє бажання підписати мене. Я тільки приїхав після Копа Амеріка, як на мене в аеропорту чекав українець і почав розповідати мені про гроші і домовленість Шахтаря з Олімпіакосом. Що залишилося лише знайти спільну мову зі мною. Відповів йому: "Людино, дай мені відпочити, в мене відпустка, я не збираються покидати Олімпіакос".

Нері вирушив на місцевий курорт, острів Санторіні. Туди приватним літаком прибув менеджер донецького клубу, який повторив ті ж слова про трансфер. Тоді Кастільйо відмовився знову: "Сказав йому, що люблю свою команду, де граю ключову роль, а моя дружина вагітна". І тут пішли дзвінки з офісу Олімпіакоса. Мексиканцю дали 3 дні, щоб довести до кінця трансфер. Колишній нападник зізнається, що на нього чинився неймовірний тиск, від керівництва греків надходили погрози, що він залишиться без ігрової практики на 6 місяців, якщо не переїде в Шахтар. Греки ще ніколи досі не отримували такі величезні гроші за свого гравця.

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Як підсумок, Кастільйо пішов на зарплату в 2,1 млн доларів за рік (за деякими даними, і того більше, найкращий контракт у всій команді). Грецькими ЗМІ ходили ще й такі легенди, що Ахметов, крім вілли і Феррарі, запропонував форварду підписати якогось товариша, але не дорожчого за 1 мільйон євро, щоб краще адаптуватися в новому середовищі. У те трансферне вікно нікого подібного наче й не підписали, зате прийшли Вілліан та Ілсінью, які через 2 роки вийшли зі старту у фіналі тріумфального Кубка УЄФА – на відміну від нашого героя, який світився тільки на фото святкування, навіть в заявку не потрапивши.

"Я поїхав туди поїхав з великим смутком, багато гіркоти, нервів. В Україні все погіршилося. Спочатку нам з дружиною не подобалося, бо було дуже холодно. Потім в один і той же рік померли мої батьки, а головний тренер Луческу не відпустив на похорон. Я ходив на роботу в Шахтар і щодня думав про повернення. Це було моєю помилкою, але я вважав, що чим гірше гратиму, тим легше вдасться повернутися. Як грати за команду, в якій не хотів бути з самого початку. Що робити з грошима, якщо ти нещасливий".

Найдорожчий трансфер грецького футболу, Кастільйо покинув Донецьк уже через півроку. Його бажання було настільки велике, що англійські ЗМІ писали про відчайдушний крок мексиканця уругвайського походження. Він начебто сплатив половину орендної плати (вражаючі 2,5 млн євро), аби потрапити в Манчестер Сіті, однак виступав там ще рідше і не забив жодного м'яча. Подейкують, аби остаточно покинути Шахтар, Нері також викупив свій контракт за 2 мільйони євро і перейшов у грецький Аріс.

У його донецькій кар'єрі фатальним став момент егоїзму, після чого Луческу дуже лютував. Думаєте Кастільйо відбирав законне право пробити пенальті тільки в Лукареллі? Нічого подібного. Схожий епізод стався і в матчі за Олімпіакос, який здавався йому прощальним перед трансфером у великий європейський клуб за рік до Шахтаря. Тоді, щоправда, хоча б реалізував 11-метровий. Геніальний, але необачний гравець, талант якого зруйнували чи то великі гроші, чи то нестійка психіка та сімейна біда. Це історія про велику девальвацію, яка цілком вписується у формат грецької трагедії.

У його гардеробі все ще нескінченна кількість сорочок і взуття – 600 штук, а скільки ще роздав і загубив... У 2020 році Кастільйо звинувачує в усьому "жахливий український період", відверто переводячи стрілки на Шахтар та Олімпіакос, що обійшли його волю і все зіпсували. Та як тоді бути з періодом оренд, де не відзначився жодним голом за Ман Сіті, Дніпро та Чикаго Файр? Ну, на все також знайдеться своя причина. Травма і зміна тренерів у Манчестері, зокрема... Він ще якось зі скрипом дотягнув у футболі до 30 років, однак того всесильного Нері ми більше ніколи не побачили. Ну, а Шахтар тоді, схоже, остаточно зрозумів, що краще купувати молодих і перспективних, ніж зрілих і норовливих.

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