Возвращение Жуниора Мораеса в Бразилию пока складывается не лучшим образом.

Коринтианс официально объявил, что 36-летний ветеран будет тренироваться отдельно от команды.

Экс-звезда сборной Украины остался без команды

Год назад Мораес присоединился к бразильскому гранду на правах свободного агента. Впрочем, результативность бывшего нападающего сборной Украины сильно просела – всего один гол в 21 матче. Очевидно, что все идет к расторжению контракта и поиску нового клуба, если у опытного игрока еще останется мотивация.

Напомним, Мораес 10 лет выступал за украинские команды – Металлург Д, Динамо и Шахтер. Форварда натурализовали для сборной Украины, за которую он провел 11 матчей и оформил один гол.

Самый большой провал в истории чемпионата Украины – Ахметов давал ему любую сумму, а он специально играл плохо