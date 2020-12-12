Жота ризикує пропустити матч із Фулхемом, – ЗМІ
13:53 - Читать на русском
Вінгер Ліверпуля Діогу Жота, скоріш за все, не допоможе команді у найближчому матчі чемпіонату Англії.
Як зазначив журналіст The Times Пол Джойс у своєму твіттері, Жота травмував коліно у матчі Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда.
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Ліверпуль очікує на результати обстеження португальця, аби встановити точні терміни відновлення гравця.
Нагадаємо, у вересні мерсисайдці придбали хавбека Вулверхемптона Діогу Жоту за 45 млн євро. За нову команду в АПЛ португалець провів 8 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.
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