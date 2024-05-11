"Футбол 24" продовжує серію програм про життя українського футболу протягом Незалежності – від початку 1991-го і до 2023 року. Дивіться чергове відео на нашому YouTube-каналі.

На черзі у нас 1995-й рік! Рік, який запам'ятався гучним терактом на стадіоні Шахтар, де під час матчу між "гірниками" та Таврією на трибунах здетонувало 5 кілограмів вибухівки. В результаті на місці загинув кримінальний авторитет Алік Грек, тодішній власник донецького клубу. Це був третій за ліком замах на Ахата Брагіна, а тіло вдалося ідентифікувати лише за годинником Ролекс на руці Грека.

У 1995-му в українському чемпіонаті вперше дебютує легіонер – за Дніпро буде заграний німецький півзахисник Андреас Зассен (мав проблеми із алкоголем), а Валерій Лобановський довірить місце у складі Динамо гравцю збірної Кувейту Насеру Аль-Саухі. Та найбільше столичний гранд у 1995-му вкарбується у пам'яті скандалом: арбітр Антоніо Ньєто після поєдинку Ліги чемпіонів проти грецького Панатінаїкоса (1:0) у рапорті вкаже, що представники Динамо запропонували йому хабар – дві норкові шуби та 30 тис. доларів.

1995-й також запам’ятається дебютом Андрія Шевченка за збірну України – "синьо-жовті" розгромно програють зірковим хорватам на Максімірі (0:4). Детальніше про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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