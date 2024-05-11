У поєдинку 36-го туру Ла Ліги Жирона на виїзді розписала бойову нічию з Алавесом (2:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на 4-й хвилині Жирона вийшла вперед: Циганков навісив – Ерік Гарсія головою замкнув у сітку. Алавес відігрався ще до середини тайму – Гуріді був першим на м'ячі після прострілу з лівого флангу. Господарі мали два розкішні моменти, аби вийти вперед, але рятував кіпер каталонців. На перерву, однак, переможцем пішла Жирона – Еррера на останній хвилині тайму замкнув передачу п'ятою від Довбика (передасист виконав Циганков).

Асист Довбика і передасист Циганкова не допомогли здолати Алавес – Жирона зіграла внічию на користь Барселони

Після відпочинку гості мали шанси збільшити свою перевагу, однак більше забити не змогли. Натомість на 9-й доданій до матчу хвилині Алавес зумів зрівняти (дубль оформив Гуріді), відібравши у Жирони такі важливі два очки.