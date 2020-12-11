"Аліссон сьогодні тренувався з командою. Якщо все буде добре, він може вийти грати з Фулхемом.

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Алекс Окслейд-Чемберлен вже займається з основною групою. Він уже близько тижня перебуває з нами і працює за звичайною програмою. Зараз він проходить завершальні стадії відновлення. Ситуація, ймовірно, вимагає повернути до матчів якомога швидше, але я не знаю, чи є завтрашній матч відповідним для цього моментом.

Ми не можемо і не будемо квапити Діогу Жоту швидше набрати оптимальну форму. Але він вже досить давно повернувся до тренувань в звичайному режимі. Звичайно, він відразу ж стане одним з варіантів для виходу в стартовому складі", – цитує Клоппа Sky Sports.

Перед 12-м туром АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці, поступаючись Тоттенхему за додатковими показниками.

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