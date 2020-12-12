Вингер Ливерпуля Диогу Жота, скорее всего, не поможет команде в ближайшем матче чемпионата Англии.

Как отметил журналист The Times Пол Джойс в своем твиттере, Жота травмировал колено в матче Лиги чемпионов против Митьюлланда.

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Ливерпуль ожидает результаты обследования португальца, чтобы установить точные сроки восстановления игрока.

Напомним, в сентябре мерсисайдцы приобрели хавбека Вулверхэмптона Диогу Жоту за 45 млн евро. За новую команду в АПЛ португалец провел 8 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

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