Лідс – Вест Хем

11 грудня, 22:00. Лідс, Елланд Роуд

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

Андрій Ярмоленко підхопив у розташуванні збірної України коронавірус і на місяць випав з ігрового ритму. Він навіть здоровим не проходив у стартовий склад Девіда Мойєса, але травма Антоніо відкриває українцю нові шанси.

Андрій повернувся до тренувань з командою, а на тижні зіграв за Вест Хем U-23, щоб підтвердити фізичну готовність. Лондонці розгромно поступилися – атака на чолі з Ярмоленком не забила жодного гола, хоча він кілька разів непогано загострював. До речі, українець вийшов саме в нападі.

Щоправда, існує й інша проблема. За словами головного тренера, для цього матчу з молодіжним складом Ярмолу довелося виводити із захисної "бульбашки" першої команди, а потім наново вводити відповідно до медичного протоколу. Тому він знову випадав з командного режиму.

Вест Хем серією позитивних результатів піднявся у верхню частину таблиці АПЛ. У "молотобійців" все чудово. Але й суперник у них сьогодні серйозний – пресинг-машина Марсело Б'єлси. Лідс грає яскраво, агресивно, проте не завжди успішно.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

12 грудня, 19:30. Манчестер, Олд Траффорд

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

МЮ вилетів з Ліги чемпіонів, внаслідок чого знову посилилися чутки про відставку Уле Гуннара Сульшера. Фіаско в дербі максимально загострить ситуацію, але норвезький фахівець вже не раз в критичних ситуаціях починав обігрувати всіх і кожного. До того ж Ман Сіті – зручний суперник для "дияволів", які виграли три з чотирьох останніх дербі Манчестера. Ретельна підготовка, грамотний захисний план і контратаки – МЮ не такий аутсайдер, як вважають букмекери (4,5 – 4,2 – 1,7).

Сіті зараз теж не монструозний. Гвардіола видав найгірший старт чемпіонату в кар'єрі. Проблеми виникають не лише з реалізацією, а й в плані якості гри. "Містяни" навіть по xG не лідирують в АПЛ (навіть не в топ-4) – щось неймовірне в епоху Пепа. Їхній футбол став повільнішим і прогнозованішим, суперники навчилися протистояти системі Ман Сіті, а без Сілви та Агуеро бракує людей, які можуть зробити різницю.

Манчестери йдуть поруч в турнірній таблиці: Юнайтед – 6 місце, Сіті – 7 місце. І формально претендують на чемпіонство (-2 за втраченими від лідерів). Однак фаворитами на титул не виглядають.

Олександра Зінченка не варто чекати в старті гостей. У цьому сезоні він тотально програє конкуренцію. Менді, Канселу, Аке – їм всім Пеп більше довіряє на лівому фланзі оборони. Сашко не потрапив до заявки на матч з Марселем, який нічого не вирішував. Що говорити про дербі...

Реал – Атлетіко

12 грудня, 22:00. Мадрид, Альфредо ді Стефано

Пряма трансляція на MEGOGO

Матч, який може визначити явного фаворита на іспанську корону, або приземлити Дієго Сімеоне. Атлетіко "везе" Реалу 6 очок гандикапу, маючи гру в запасі. Перемога в очному поєдинку стане для гостей грандіозною заявкою на титул, враховуючи, що Барселона плентається в середині таблиці.

Атлетіко отримав розкішний шанс і сповна користується кризою грандів. Оборона "матрацників" – космос, лише один пропущений у семи попередніх матчах. З атакою досі все не так класно, але повернувся з лазарету Луїс Суарес, що обіцяє збільшення гольового потенціалу.

Від руки Ель Чоло нещодавно пала Барселона. З Реалом буде складніше. Проблеми Зідана можуть бути оманливими – тобто проблеми є, але Зізу настільки майстерно маневрує, що результати не сильно страждають. Як доказ дві перемоги над міцними Севільєю та Борусією за минулий тиждень. Ще й Серхіо Рамос повернувся. Бракує хіба що вічно травмованого Едена Азара, навколо якого й має будуватися гра.

Мадридські дербі останнім часом не дарують зливи голів. Можна припустити, що й цієї суботи все вирішить один м'яч. Коефіцієнти на стандартний тотал менше (2,5) – близько 1,7.

Аталанта – Фіорентина

13 грудня, 16:00. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Пряма трансляція на "Футбол 2"

Довгоочікуване повернення Руслана Маліновського після місячного простою через коронавірус. Тренерський штаб не поспішає кидати українця в бій, але на тижні він вже потрапив до заявки Аталанти в ЛЧ, а тепер може отримати трішки ігрового часу в чемпіонаті.

В суперниках – Фіорентина, яка на початку року двічі постраждала від Маліновського. У січні Руслан асистував Ілічічу на ворота "фіалок", а в лютому забив фірмовим дальнім пострілом через 10 хвилин після появи на полі. Було б файно повторити.

Аталанта зараз не виблискує та йде в середині пелотону Серії А з 3-матчевою безвиграшною серією. Фіорентина взагалі нависла над зоною вильоту, перемагаючи лише у великі свята. Не рятують і Рібері з Кальєхоном.

ПСЖ – Ліон

13 грудня, 22:00. Париж, Парк де Пренс

Пряма трансляція на "Футбол 3"

На завершення вікенду радимо заглянути у Францію, де несподівано намітилися чемпіонські перегони. ПСЖ лідирує, але Лілль, Марсель і Ліон дихають в спину Неймару та Ко. Французька преса серйозно аналізує, хто зможе кинути виклик шейхам. Ліон виглядає перспективно.

"Ткачі" вперше за 20 років залишилися без єврокубків і отримали восени приємний графік. Як наслідок – всього лиш два втрачені очки за 7 турів. ПСЖ наприкінці листопада забуксував, але в Лізі чемпіонів команда Томаса Тухеля показала, на що вона здатна, коли є належна мотивація. Неймар і Мбаппе мистецьки розбили Башакшехір.

У Франції трапився скандал з транслятором Mediapro, який відмовився виплачувати другий транш за телеправа матчів Ліги 1 та вирішив закрити канал Téléfoot Chaine. Жахливий інцидент, враховуючи втрати клубів від пандемії. Опинилася під загрозою і трансляція звітного топ-матчу, однак в підсумку гру все ж покажуть, а Ліга 1 шукатиме нового партнера.