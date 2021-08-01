"Жодних автобусів поблизу своїх воріт ми ставити не збираємося. Верес у Києві спробує зіграти в свій футбол – інтенсивний, з акцентом на атаку.

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Обидві команди лише входять у сезон, адже офіційний поєдинок не можна порівнювати зі спарингом. Тут зовсім інший рівень відповідальності. Однак потрібно враховувати, що свої товариські матчі динамівці проводили з суперниками вищого рівня, ніж були у нас. Тому не сумніваюся, що кияни заклали серйозний фундамент підготовки до сезону", – цитує Вірта Команда 1.

До слова, для Динамо це буде перший офіційний матч в сезоні, а Верес у минулому турі розписав нічию з Колосом. Очне протистояння киян і рівнян відбудеться вже сьогодні, 1 серпня, о 19:30.

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