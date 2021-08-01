"Никаких автобусов у своих ворот мы ставить не собираемся. Верес в Киеве попытается сыграть в свой футбол – интенсивный, с акцентом на атаку.

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Обе команды только входят в сезон, ведь официальный поединок нельзя сравнивать со спаррингом. Здесь совсем другой уровень ответственности. Однако нужно учитывать, что свои товарищеские матчи динамовцы проводили с соперниками более высокого уровня, чем были у нас. Поэтому не сомневаюсь, что киевляне заложили серьезный фундамент подготовки к сезону", – цитирует Вирта Команда 1.

К слову, для Динамо это будет первый официальный матч в сезоне, а Верес в прошлом туре расписал ничью с Колосом. Очное противостояние киевлян и ровенчан состоится уже сегодня, 1 августа, в 19:30.

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