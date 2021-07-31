"У нас в команді багато збірників, у яких був маленький період відпочинку. Ми дочекалися їхнього повернення і далі готувалися до сезону. Мали на тиждень більше часу на підготовку, але не сказав би, що це значний плюс. Чи розбирали Верес? Так, вже переглядали майбутніх суперників і, думаю, напередодні матчу теж будемо розбирати.

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Чи можна назвати матч між Динамо та Вересом чемпіонським? Виходить, що можна. Верес виграв першу лігу, а Динамо – чемпіон УПЛ. Так що буде чемпіонський матч. Рамірес? Думаю, Ерік нормально влився в команду. Зараз він більше спілкується з легіонерами. Думаю, потихеньку адаптується в ході чемпіонату", – поділився Антюх в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, протистояння киян та Вереса відбудеться завтра, 1 серпня, початок о 19:30. Цей поєдинок стане першим офіційним для "біло-синіх" у новому сезоні.

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