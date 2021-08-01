Шахтар у новому сезоні УПЛ вже встиг вразити новим тренером, новою тактикою і шаленими інвестиціями в новачків, які вже зараз роблять результат. Спостерігати за "гірниками" цікаво, однак ще цікавіше поглянути, як підготувався до захисту титулу чинний чемпіон – Динамо. Справжня битва за золото починається саме зараз, у 2-му турі, адже 1-й кияни пропустили.

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Підопічні Мірчі Луческу за літо провели одразу три збори (два у Швейцарії та ще один у Австрії). Перший з них обійшовся без лідерів, адже одразу 11 футболістів продовжували виступи у плей-офф Євро-2020 – тренерському штабу залишалось лишень перевірити молодь, резервістів та кандидатів на підписання (всього взяли 29 чоловік). Традиційно для себе, Луческу проводив підготовку до сезону через велику кількість спарингів – і на першому зборі динамівці розкатали найвеселіші матчі. 4:4 з Базелем, 3:3 з Люцерном, перемога 5:0 над Дівонном та нічия 1:1 з Лозанною. Not bad.

На другому зборі від молоді залишилось всього 4 футболісти, двох з яких нещодавно орендували в інші клуби (Дубінчака – в СК, Ваната – в Одесу). До команди приєднались лідери, з допомогою яких вдалося здолати Сьйон (2:0), Евіан (3:0) та Етуаль (2:0). З Серветтом розписали нічию, а найцікавішим виявився поєдинок з Атлетіком – там і склад виявився максимально схожим на основний, і головні тенденції у підготовці стали зрозумілими. Зрештою, на третьому зборі динамівці зіграли 1:1 з Уніоном та переграли Газіантеп (3:2), а матч з Вільяреалом зірвався через коронавірус у таборі іспанців.

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Помітно, що з командами, які нижче класом, Динамо розправлялося доволі впевнено, а от у битвах з командами топ-5 кияни мають тільки 1 нічию та 2 поразки. Втім, результати на зборах не дуже важливі – важливий зміст. Тут у киян все зрозуміло: Мірча Луческу продовжив триматися схеми 4-2-3-1 зі стерильним перекатом в якості елементу оборони при високих темпі та інтенсивності єдиноборств / пресингу. Чимось це нагадує Англію на Євро-2020, але кияни точно таким же чином грали у попередньому сезоні. Різниця полягає лишень у окремих деталях.

Зокрема, конкуренцію на правому фланзі оборони явно вигравав Тимчик, а Кендзьора кілька разів зіграв у центрі оборони з Сиротою. Несподівано сильно розкрився Лєднєв, який забив 5 голів і придав діям у центрі нестандартності. Підписання Антюха (2 голи) та Кулача (3 голи) посилило глибину складу та конкуренцію на флангах атаки, а новачки у центрі нападу компенсували втрату Бєсєдіна та невиразну форму Супряги. Шкурін і Рамірес схожі на Бєсєдіна – вони так же здорово чіпляються за лонгболи та обігруються з партнерами. Венелуелець ще й у пресингу виглядає доволі перспективно, але поки що він проходить адаптацію. Білорус же вразив результативністю, відвантаживши три голи у ворота Ніцци, Серветта та Сьйона.

В цілому, Динамо за час літніх зборів не стало вигадувати велосипед, продовживши розвивати те, що прекрасно працює навіть на рівні Євро-2020. При цьому у команди Мірчі Луческу стало більше варіативності у кожній ланці – питання залишаються тільки щодо якості. На зборах тверезо оцінити її важко, але передумов для регресу не помітно.

Тепер необхідно перенести напрацювання в офіційні матчі. Часу для маневрів у "біло-синіх" немає, адже Шахтар встиг відірватись аж на шість очок. Чемпіон країни в принципі не має права буксувати на старті чемпіонату – "гірники" у попередньому сезоні почали з невдач і в підсумку провалили усе. Календар у Динамо сприяє швидкому відновленню рівності, однак прямо зараз важливо сконцентруватись.

В суперниках у киян сьогодні буде новачок УПЛ – Верес. У 1-му турі цей колектив зумів відібрати очки у Колоса, але вразити своїм футболом рівняни не змогли – підопічні Юрія Вірта діяли дисципліновано, але в атаці все зводилось до навісів (29 штук) та лонгболів (23,77 метрів у середньому). При цьому точність передач становила всього 76,8%, темп був низьким (11,7 пасів на хвилину, 2,7 за одне володіння), а при 37 позиційних атаках команда мала лише 6 ударів (0,37 xG). Аналогічні показники Верес демонстрував і у попередньому сезоні. Словом, поки що маємо першоліговий колектив в УПЛ.

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З такою грою протистояти грандам надзвичайно важко, але у рівнян є козирі. По-перше, вони здорово ведуть боротьбу – їхня інтенсивність єдиноборств та пресингу була найвищою у Першій лізі, а в матчі проти Колоса рівняни перевершили середні показники Динамо за минулий сезон. По-друге, Верес вміє вилітати у контратаки й доводити їх до удару (проти Колоса вдалося провести 5 таких контрвипадів). По-третє, схема 4-4-2 доволі проста й зручна для позиційної оборони. Зрештою, варто відзначити невеличку перевагу гостей в ігровому тонусі.

Словом, закидувати капелюхами скромного новачка не варто. Верес здатний впертись і створити проблеми, тож Динамо потрібно одразу демонструвати високий темп і якість. Чи вдасться це зробити – сьогодні і дізнаємось.

Кадрова ситуація

Дискваліфікованих у складі обох команд немає, а от з лазаретом все не так райдужно. Вересу сьогодні не допоможе Данилюк, а Шестаков лишень на наступному тижні почне тренуватись за індивідуальною програмою. У Динамо продовжують відновлюватись від травм Каргбо та Бєсєдін. Індивідуально тренується Бурда.

Є питання щодо форми Вербіча. Беньямін повернувся у склад і забив на зборах Уніону, але в тому ж матчі він невдало приземлився на газон, ушкодивши плече. Це сталося тиждень тому – тоді Буяльський заявив, що словенець відчуває біль, але в цілому все непогано. Тим не менш, до поєдинку проти Вереса хавбек готувався, тренуючись за індивідуальною програмою.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Верес

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Лєднєв, Де Пена – Шкурін

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Кучеров, Полюлях, Г. Пасіч – Гегедош, Сергійчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Фаворит пари очевидний, але ховати Верес до гри не варто. Рівняни вже увійшли у сезон, у них все в порядку з пресингмо та єдиноборствами, та і вилітати в контратаки цей колектив вміє – Динамо ж необхідно буде витратити деякий час, аби відчути ритм офіційних матчів та притертись один до одного на полі. Якщо гостям вдасться протриматись бодай години без пропущених голів, то далі кияни можуть занервувати.

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Втім, у подібний розклад не віриться. Верес, при всіх своїх плюсах, стилістично нагадує минулорічний Минай, який динамівці розбомбили з рахунком 4:0, а зараз "біло-сині" стали ще більш варіативними та досвідченими. Особливо звикати до вимог тренера не доведеться, адже Мірча Луческу в тактичному плані нічого й не змінював. З реалізацією ж у столичного колективу все в порядку – на зборах чемпіон забив 26 голів (і це при дуже серйозних суперниках).

Динамо здатне на рівних грати з Атлетіком та забивати середнякам Бундесліги, тож і з Вересом особливих проблем очікувати не варто. Сьогодні кияни повинні здобути максимально впевнену перемогу.

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