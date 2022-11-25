"Гірники" завершили 2022 рік важкою перемогою над Ворсклою з рахунком 3:2. Арбітр матчу Микола Балакін призначив у ворота "зелено-білих" два пенальті. Якщо Лассіна Траоре свій шанс не реалізував, то Михайло Мудрик приніс "гірникам" три очки.

"Тепер зрозуміло, навіщо Шахтарю VAR": Ворскла обурена суддівством у грі з "гірниками" і могла піти з поля

У Ворскли були питання до суддівства одразу після матчу, але з плином часу емоції полтавців не вляглися.

"А ви звернули увагу, що жоден з гравців Шахтаря і гадки не мав, за що арбітр матчу Микола Балакін призначив пенальті у ворота полтавців наприкінці зустрічі?!? А як щодо духу гри? Хіба ворскляни своєю неймовірною самовіддачею та бажанням не заслужили взяти очки у цьому цікавому та напруженому протистоянні?



До речі, друзі, кому все ж таки вдалося переглянути увесь матч, хоча б у запису?" – йдеться у дописі Ворскли в Instagram, до якого клуб долучив відео із моментом призначення пенальті.

Наразі підопічні Скрипника посідають 6 місце в УПЛ, але можуть опуститися, якщо конкуренти виграють свої матчі. Шахтар іде другим, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок.

Шахтар вистраждав перемогу над Ворсклою у матчі з двома пенальті – гру перенесли на 2 години, Мудрик знову забив