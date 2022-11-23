Шахтар скоротив відставання від СК Дніпро-1 завдяки важкій перемозі над Ворсклою в матчі 15-го туру УПЛ (3:2). Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар з Ворсклою все ж зіграли багатостраждальний матч УПЛ. На відміну від СК Дніпро-1 – Олександрія, догравання якого перенесли на весну, команди вийшли на поле пізніше на 2 години, після завершення повітряної тривоги через ракетні обстріли України з боку російських окупантів.

Початок гри побачити було неможливо – трансляція гри з'явилась аж на 12 хвилині зустрічі. Воно й не дивно, адже по всій Україні зараз проблеми з електропостачанням. Гра ж проходила в основному в боротьбі в центрі поля. А ледь не перший момент біля воріт завершився голом. Мудрик віддав на Судакова поблизу штрафного, а той трошки пройшов та пробив у дальній нижній кут.

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Ворскла відповіла моментом Бацули на 40 хвилині, який замикав на дальній стійці навісну передачу – Лукас Тейлор завадив нормально пробити. "Гірники" відповіли небезпечним навісом Мудрика зі штрафного – Різник вибив м'яч в поле.

Другий тайм почався з ще одного гола Шахтаря. Траоре поставив корпус поблизу штрафного та проштовхнув м'яч далі, Криськів підхопив та пробив у дальній кут. Ворскла через 15 хвилин скоротила відставання – Сефері зреагував на невдалу гру Бондаря при перехопленні прострілу та переправив м'яч у ворота.

Майже одразу Траоре міг збільшити відрив, але не реалізував пенальті. Ворскла покарала "гірників" за це – Челядін отримав м'яч у штрафному та з лету розстріляв ворота Трубіна. Втім, Шахтар дотиснув суперника. Феліпе Родрігес рукою зіграв у власному штрафному. Цього разу до позначки підійшов Мудрик та впевнено реалізував 11-метровий, принісши перемогу "гірникам".

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