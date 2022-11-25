"Горняки" завершили 2022 год тяжелой победой над Ворсклой со счетом 3:2. Арбитр матча Николай Балакин назначил в ворота "зелено-белых" два пенальти. Если Лассина Траоре свой шанс не реализовал, то Михаил Мудрик принес "горнякам" три очка.

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У Ворсклы были вопросы к судейству сразу после матча, но с течением времени эмоции полтавчан не улеглись.

"А вы обратили внимание, что ни один из игроков Шахтера не понял, за что арбитр матча Николай Балакин назначил пенальти в ворота полтавчан в конце встречи?!? А как насчет духа игры? Разве ворскляне своей невероятной самоотдачей и желанием не заслужили взять очки у этом интересном и напряженном противостоянии?

Кстати, друзья, кому все же удалось просмотреть весь матч, хотя бы в записи?" – говорится в сообщении Ворсклы в Instagram, к которому клуб прикрепил видео с моментом назначения пенальти.

Подопечные Скрипника занимают 6 место в УПЛ, но могут опуститься, если конкуренты выиграют свои матчи. Шахтер идет вторым, отставая от СК Днепр-1 на 5 очков.

Шахтер выстрадал победу над Ворсклой в матче с двумя пенальти – игру перенесли на 2 часа, Мудрик снова забил