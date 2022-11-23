Представники Ворскли мали чимало претензій щодо рішень Миколи Балакіна в матчі 15-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Після фінального свистка наставник Ворскли Віктор Скрипник разом з кількома представниками команди висловили своє обурення щодо деяких рішень арбітрів.

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Йдеться про пенальті у ворота полтавців – Шахтар двічі бив 11-метровий у ворота Різника (забив один з них). Скрипник навіть пропонував помічникам забрати команду з поля після того, як арбітр призначив свій вирок.

В офіційному Telegram-каналі Ворскли написали "Тепер зрозуміло, навіщо Шахтарю VAR", назвавши перемогу скандальною через 2 призначені пенальті.

Нагадаємо, Шахтар вирвав перемогу над полтавцями (3:2). Вирішальний гол забив Мудрик, реалізувавши пенальті наприкінці гри.

Шахтар вистраждав перемогу над Ворсклою у матчі з двома пенальті – гру перенесли на 2 години, Мудрик знову забив