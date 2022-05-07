Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко переконаний у тому, що перемога нашої країни над російськими загарбниками є неминучою.

"Україна була і буде багатою та красивою країною! Ми з дружиною вирішили, що хочемо жити лише в Україні. Це наша країна, наш дім та наші люди.

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Після перемоги Україна точно стане економічно успішнішою, адже я впевнений, що до нас заходитимуть іноземні інвестори. Зараз головне – зупинити війну, щоб перестали гинути люди.

Наразі всі українці – одна команда. Ми підтримуємо один одного, наш уряд, ЗСУ та всю Україну загалом. Коли ми єдині – жоден ворог не зможе нас подолати. Стоятимемо до кінця, виженемо ворога з нашої країни, переможемо і станемо ще сильнішими!" – заявив Степаненко Parimatch Ukraine.

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