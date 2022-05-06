"Думаю, що Де Дзербі піде, але не знаю, не уявляю, куди. Для мене особисто він у Шахтарі провалився. Що такого успішного Де Дзербі зробив у Шахтарі? Успішно витратив 60 млн – колосальна сума для українського футболу.

Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря

І нічого не показав ні в єврокубках, ні в чемпіонаті України. Під його футбол реально можна було засинати. У порівнянні з тим, що було раніше – навіть Каштру, якого "прибивали". Де Дзербі для мене – це такий анти-Каштру. Каштру сказали щось зробити – він зробив. Це такий максимально системний тренер. На нього впливають – він слухається.

Те, що чув про Де Дзербі – він хотів керувати усіма процесами в клубі. Такий собі Алекс Фергюсон. Зараз у Шахтарі таке не буде працювати. Чув, що він часто сварився навіть із Палкіним та Срною. Виникла така некомфортна ситуація для них, адже вони його хотіли, запрошували, а тепер зізнатися Ахметову, що вони його не контролюють, було не дуже приємно. Десь, думаю, вони навіть трішки видихнули, що Де Дзербі пішов", – зазначив Пейчев в ефірі KDK.

Нагадаємо, нещодавно 42-річний італієць натякнув, що може залишити Шахтар через війну в Україні.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?