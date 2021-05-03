Президент донецького клубу вірить, що зміни на тренерському містку дадуть команді необхідний імпульс і дозволять зберегти прописку в еліті.

"Розумію, що будь-який тренер в цій ситуації не виправить наше становище.

Гельзін назвав нового тренера Олімпіка

Але за рахунок струсу ми повинні в останніх двох матчах сезону зіграти так, щоб зберегти місце в УПЛ", – сказав Гельзін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, Юрій Калітвінцев покинув Олімпік за спільною згодою сторін. Новим тренером команди стане Роман Санжар, який, за словами Гельзіна, вже підписав з донеччанами дворічний контракт.

Після 24-х турів Олімпік йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, маючи у своєму активі 21 очко.

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