Олімпік та Інгулець після поразки Миная у Запоріжжі отримали прекрасну нагоду відірватись від закарпатців на дистанцію, після якої де-факто можна буде говорити про збереження прописки в еліті. Петровці могли відірватись на п'ять очок, які "лисам" буде важко відіграти у матчах проти Ворскли й Шахтаря – донеччани ж мали шанс офіційно врятуватись від вильоту з УПЛ. Сьогоднішня перемога збільшила б їхній відрив до шести залікових балів, а у особистих зустрічах "олімпійці" мають перевагу над Минаєм.

До того ж, обидві команди були вмотивовані останніми результатами. Підопічні Юрія Калітвінцева лишень у середу перервали 11-матеву безвиграшну серію і явно не бажали починати нове падіння, а колектив Сергія Лавриненка не знав перемог у чотирьох попередніх турах – тричі новачки УПЛ програли, пропустивши десять голів. Словом, зустріч у Чернігові (саме там "олімпійці" проводять свої домашки) обіцяла бути цікавою.

Олімпік агресивно розпочав поєдинок, ледь не відкривши рахунок вже на перших секундах внаслідок прострілу в центр штрафного – Таллес міг замикати, але заплутався в ногах. Після цього донеччани провели кілька швидких атак з кросами та скидками, а на 12-й хвилині вони могли вийти вперед завдяки "сухому листу" – це Політило з кутового закрутив м'яч у ближній кут, влучивши у стійку! Ще за дві хвилини Нкенг вистрілив метрів з 20-ти у дальню дев'ятку, однак сфера пролетіла над поперечкою.

Інгулець взагалі нічим не відповідав, якщо не згадувати про закидання на хід Васіну в штрафний та його симуляцію, покарану жовтою карткою. "Олімпійці" ж могли покарати голом на 19-й хвилині, коли Бабенко пробивав з лівого краю карного майданчика – Кринський парирував! На жаль для донеччан, стартовий тиск у середині першого тайму зійшов нанівець. Петровцям поступово вдалося втягнути суперника у позиційну тяганину з великою кількістю єдиноборств.

На 33-й же хвилині Інгулець досить несподівано відкрив рахунок: Запорожець зробив ривок по центру метрів на сорок, після чого віддав передачу на правий фланг під простріл Сітчінаві – Ніка міг котити на лінію воротарського, однак зіграв тонше. Пас пішов на лівий край штрафного в спини захисникам, що призвело до втрати позиції навіть голкіпером Кичаком. Янаков з близької відстані впевнено розстріляв ворота – 0:1! Це був перший і останній удар петровців до перерви.

Ошелешені футболісти Олімпіка у останні 15 хвилин відповіли кількома непоганими атаками, але жодного моменту створити так і не вдалося. Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Інгульця у рахунку – але це ще півбіди. Найгірше для донеччан сталося вже за дві хвилини по перерві: Сітчінава прийняв пас від Балана, накрутив захисників у штрафному й потужно зарядив у лівий нижній – 0:2! Шок.

На 53-й хвилині Сітчінава цілком міг і третій гол забити, прокинувши м'яч повз Драме, однак центрбека "олімпійців" підстрахував Зотько. Підопічні Юрія Калітвінцева відповіли пострілом Чогадзе з правого краю карного майданчика у дальній кут – Кринський врятував Інгулець! Після цього команди розмінювались контратаками та закиданнями до чужих воріт, причому донеччани виглядали значно активніше. На жаль для вболівальників, моменти у доволі динамічному поєдинку поступово зникли.

В середині другого тайму Сергій Лавриненко освіжив склад, замість Янакова, Синьогуба, Васіна та Шишки випустивши Козака, Квасного, Шевцова та Плохотнюка. Юрій Калітвінцев обходився без замін, а його підопічні – без реального загострення біля чужих воріт. За 30 хвилин після моменту Чогадзе "олімпійці" мали всього одну небезпечну ситуацію біля чужих воріт – це Кринський провалився при перехопленні подачі з кутового, спровокувавши метушню. Пробити по порожніх воротах так нікому й не вдалося, а рефері ще й свиснув фол в атаці. Інгулець, однак, не мав і таких нагод.

В ендшпілі зустрічі у донеччан взазалі все розвалилося. Донеччани зуміли організувати лишень неточний удар Пасіча з лівого краю карного майданчика та заблокований постріл Таллеса – і все. На 87-й же хвилині все завершилось: Плохотнюк потужно пробив з дальньої дистанції по центру, Кичак парирував перед собою, а Шевцов, підхопивши відскок у зоні між центрбеками, розстріляв лівий кут – 0:3! Петровці святкують розгром.

Таким чином, Інгулець набрав 23 очки, піднявшись аж на одинадцяту позицію у турнірній таблиці. Тепер від дна команду відділяють п'ять залікових балів – на 99,9% петровці залишаються в еліті. Олімпік же, маючи в активі 21 пункт, опустився на тринадцяту сходинку. Минай – всього у трьох очках позаду.