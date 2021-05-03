"Результату немає – і цим все сказано. Як би я не ставився до Юри, ми дружимо, але іншого виходу в цій ситуації не було. У той же час зазначу, що не кожному тренеру вистачить мужності самому підійти і зізнатися, що він не впорався і що правильно буде піти.

Калітвінцев покинув Олімпік

Коли ми робили перестановку на тренерському містку, змінюючи Климовського на Калітвінцева, це не було спонтанним, необачним рішенням. Ми спілкувалися з командою, радилися з лідерами, реально хотіли підсилитися. І думали, що так буде правильно. Проте, вийшло так, як вийшло. Чому? Складно сказати. Може, це не команда Юри. А може, він просто опинився тут не в той час.

Що далі? У нас вже є домовленість з тренером – до нас повертається Роман Санжар. З ним вже підписаний контракт на два роки", – сказав Гельзін у коментарі Footboom.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, Юрій Калітвінцев покинув Олімпік за спільною згодою сторін. Санжар вже очолював донецький клуб з 2013 по 2018 роки. Останнім місцем роботи 41-річного фахівця були Карпати, які він залишив влітку 2020-го.

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