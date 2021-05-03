Президент донецкого клуба верит, что изменения на тренерском мостике дадут команде необходимый импульс и позволят сохранить прописку в элите.

"Понимаю, что любой тренер в этой ситуации не исправит наше положение.

Гельзин назвал нового тренера Олимпика

Но за счет встряски мы должны в оставшихся двух матчах сезона сыграть так, чтобы сохранить место в УПЛ", – сказал Гельзин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сегодня, 3 мая, Юрий Калитвинцев покинул Олимпик по общему соглашению сторон. Новым тренером команды станет Роман Санжар, который, по словам Гельзина, уже подписал с дончанами двухлетний контракт.

После 24-х туров Олимпик идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, имея в своем активе 21 очко.

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