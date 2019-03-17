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Жиру: Я не хочу грати в Челсі лише допоміжну роль

16:38 201 Читать на русском
Жиру: Я не хочу грати в Челсі лише допоміжну роль
Олів'є Жиру / Соцмережі

Нападник Челсі Олів'є Жиру незадоволений своїм становищем у команді.

"Я не хочу грати в Челсі лише допоміжну роль. Ніяких шансів. Я конкурентоспроможний. Я все ще голодний до футболу і хочу більше і більше. Думаю, попереду у мене є ще кілька продуктивних років.

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Мені 32 роки, але я все ще молодий. Відчуваю себе відмінно в фізичному плані. Повинен сказати, що у мене один з кращих результатів в команді з бігу", – передає слова Жиру The Sun.

Жиру став другим іноземцем, який оформив хет-трик у єврокубках за 2 різні англійські клуби

До слова, у поточному сезоні в активі французького нападника 33 матчі за Челсі в усіх турнірах, де Жиру забив 10 голів та віддав 7 результативних передач.

Теги
Англія Челсі Челсі Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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