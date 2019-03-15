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Жиру – найкращий гравець тижня в Лізі Європи

18:49 165 Читать на русском
Жиру – найкращий гравець тижня в Лізі Європи
Олів'є Жиру / фото із соцмереж

Нападник Челсі Олів'є Жиру отримав нагороду за прекрасну гру в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Форвард "аристократів" Олів'є Жиру визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи

Француз оформив хет-трик у гостьовому матчі з Динамо (5:0), завдавши 3 удари в площину воріт киян.

Також на нагороду претендували форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг, півзахисник Славії Томаш Соучек і гравець Бенфіки Жонас.

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Нагадаємо, Обамеянг відзначився дублем у воротах Ренна (3:0), Соучек забив гол і віддав результативну передачу у зустрічі з Севільєю (4:3), а Жонас допоміг Бенфіці перевести гру із загребським Динамо (3:0) в овертайм, де лісабонці забили ще два м'ячі.

Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Олів'є Жиру Олів'є Жиру Динамо - Челсі
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